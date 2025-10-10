Haberler

Sakarya'da 4 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Sakarya'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-10 Ekim tarihlerinde "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
