Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Sakarya'da 4 Araçla Kaza: 1 Yaralı

Sakarya'da 4 Araçla Kaza: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 4 araç birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Erenler kesiminde tır, 2 otomobil ve cipin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.