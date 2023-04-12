Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üzerinde Ömer Faruk Kazan (29) idaresinde 54 KU 290 plakalı otomobil, Erhan Karagüzel (33) yönetimindeki 54 EG 839 plakalı otomobil, Yunus Uzunoğlu (25) kontrolündeki 41 K 0149 plakalı otomobil ile Barış Yılmaz (35) idaresindeki 54 S 1284 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Uzunoğlu, ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

Anadolu Otoyolu Çiftlik Sakarya Ömer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title