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Sakarya'da 38 okul yıkıldı, 181 bina güçlendirildi

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Sakarya'da yapılan deprem performans analizi sonucunda 3 yılda 38 okulun yıkıldığı ve 181 binada güçlendirme çalışması yapıldığı açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yeni okulların inşa edildiğini ve öğrencilerin sağlıklı binalarda eğitim göreceğini belirtti.

Sakarya'da deprem performans analizi sonucunda 3 yılda 38 okulun yerine yenileri inşa edilirken, 181 binada güçlendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AA muhabirine, kentte 13 bin 467 öğretmen ve 218 bin 560 öğrenciyle 9 Eylül'de ders başı yapacaklarını söyledi.

Bakırtaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan deprem performans analizi sonucunda dayanıksız olduğu belirlenen 38 okulun yıkıldığını, 181 binada güçlendirme çalışması yapıldığını aktararak, "Şu anda halihazırda güçlendirilmesi devam eden 4 okulumuz var. Bunların 2'sinin 9 Eylül itibarıyla güçlendirmesi tamamlanacak, 2'sinin de çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Yıkılan okulların yerine devletin yatırım programı kapsamında yenilerinin inşa edildiğini belirten Bakırtaş, binaların öğrencilerin hizmetine sunulduğunu anlattı.

Bakırtaş, Sakarya'da yıkım kararı verilip öğrencisi bulunan okul olmadığını dile getirerek, 42 okulun da faaliyete geçmesiyle öğrencilerin sağlıklı, güvenli binalarda eğitim öğretim süreçlerine devam edeceğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş, deprem performans analizlerinin her yıl Bakanlık ve Valilik uhdesinde periyodik aralıklarla yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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