Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 3 araç durduruldu ve aramalarda göçmenler tespit edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yol kontrolü yaparken 3 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnsan kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.