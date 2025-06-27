Sakarya'da 30 Yılı Aşan Evli Çiftlere Ücretsiz Sağlık Taraması

Sakarya'da 30 Yılı Aşan Evli Çiftlere Ücretsiz Sağlık Taraması
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 30 yıldan fazla evli çiftlere yönelik 'Hayatta ve Sağlıkta Birlikte' sloganıyla ücretsiz check-up hizmeti sunmaya başladı. Çiftler, uzman hekimler eşliğinde çeşitli sağlık kontrollerinden faydalanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 30 yıldan fazla evli kalan çiftlere "Hayatta ve Sağlıkta Birlikte" sloganıyla ücretsiz check-up hizmetine başlandı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Tıp Merkezi'nde verilen sağlık taraması hizmetine şimdiye dek 40'tan fazla çift başvuruda bulundu. Aile bağlarını pekiştirmenin yanı sıra evli bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeyi amaçlayan uygulamada çiftler, sıra beklemeden, uzman hekim kadrosu eşliğinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiyor.

Uygulama kapsamında çiftlere, detaylı kan testi, ayakta muayene, röntgen, EKG, odiometri (işitme testi) ve solunum fonksiyonu testi gibi birçok tarama ücretsiz olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 83 yaşındaki Orhan Oker, "Eskiden böyle imkanlar yoktu. Şimdi buraya geldik, röntgenimiz çekildi, kan tahlillerimiz yapıldı, kulaklarımız kontrol edildi, EKG'miz çekildi. Eşimle tüm hizmetlerden eksiksiz faydalandık. Çok memnun kaldık. Ülke olarak sağlıkta çok geliştik, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Siyer-i Nebi Atölyesi" sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Manevi Farkındalık Atölyeleri" kapsamında düzenlenen Siyer-i Nebi dersleri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bünyesinde hayata geçirilen Siyer-i Nebi dersleri, anlamlı bir kapanış programıyla tamamlandı ve manevi farkındalık atölyelerinde gerçekleştirilen eğitimler 8 ay boyunca devam ederken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, katılım belgelerini almaya hak kazandı.

"Gezgin Çocuk Atölyesi" gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün "Gezgin Çocuk Atölyesi" programı Karapürçek ilçesinde çocuklarla buluştu.

Yapılan açıklamada, çocukların yüz boyama standında diledikleri figürlerle renklendirildiği, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli anlar yaşadığı ardından dağıtılan hediye çantalarını kendi hayal güçlerine göre boyayarak kişisel tasarımlarını oluşturdukları bilgisi verildi.

Ailelerin de yoğun katılım sağladığı etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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