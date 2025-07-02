Sakarya'da 3 Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da 3 Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sakarya'da gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

SAKARYA'da polisin gerçekleştirdiği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 2 ayrı ikamette arama yaptı. Aramalarda; 29 parça halinde toplam 5 bin 220 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete, 500 gram skunk, 10 ila 50 santimetre uzunluğunda 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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