Sakarya'da 3 trafik kazası kamerada

Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Serdivan ilçesindeki Kirişhane Caddesi'nde bulunan dönel kavşakta çarpışan iki araçtan birinin refüje çıkması görülüyor. Adapazarı ilçesindeki kazanın görüntülerinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nın Karaman girişinde kırmızı ışıkta sağ şeritten sola dönüş yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması yer alıyor. Serdivan ilçesinde ise bir motosiklet sürücüsünün Medeniyet Bulvarı'nda dönel kavşaktan hızla geçen hafif ticari araçla çarpışmamak için ıslak zeminde fren yapması ve düşmesi kameralarca kaydedildi.