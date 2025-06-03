Sakarya'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Deniz Midyesi Ele Geçirildi

Sakarya'da 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Deniz Midyesi Ele Geçirildi
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Sakarya'da otoyol jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan 5,4 ton kaçak deniz midyesini ele geçirdi. Midyelerin resmi belgeleri eksik olduğu için sürücüye toplamda 62 bin TL ceza uygulandı.

Ahmet ERDEM/ARİFİYE(Sakarya) –SAKARYA'da otoyol jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 5,4 ton kaçak deniz midyesi ele geçirildi. Midyelerin sağlıksız koşullarda taşındığı ve herhangi bir resmi belgeye sahip olmadığı belirlendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekiplerince, 1 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde yaptığı denetim sırasında Hanlıköy mevkisinde durdurulan kamyonetin arka kasasında yapılan kontrolde, 380 çuval içerisinde 3 milyon TL değerinde 5,4 ton deniz midyesi ele geçirild. İncelemede; midyelerin resmi evrak ve veteriner sağlık raporunun bulunmadığı, sağlıksız koşullarda taşındığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüsüne, 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında 24 bin 593 TL idari para cezası uygulanırken, kamyonet ve içindeki ürünler Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürücüye 37 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz midyeleri, usulüne uygun şekilde imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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