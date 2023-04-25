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Sakarya'da 3 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da 3 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahdumlar Mahallesi'nde Ayhan Ö'ye ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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