Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Adapazarı ilçesinde 3 iş yerinden yaklaşık 10 bin lira çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polislerce gözaltına alınan D.H. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, D.H'nin iş yerine girmesi ve kasadaki paraları alması yer alıyor.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Sakarya, Güncel, Haberler

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