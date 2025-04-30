Sakarya'da 3 İlçeye Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Açılıyor

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 3 ilçede Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) açılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Serdivan Yazlık Aile Sağlığı Merkezinin hizmete açılmasının ardından Arifiye, Karasu ve Kocaali ilçelerinde yapımı süren ASM binalarının inşaatlarında sona gelindiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Arifiye ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Alemdar, Atatürk Caddesi'ndeki ulaşım başta olmak üzere altyapı ve üstyapı yenileme planlaması ile kadınlara ve gençlere yönelik projelere değindi.

Arifiye'ye gençlik merkezi ve yüzme havuzu kazandıracaklarını aktaran Alemdar, "İlçemize bir gençlik merkezi ve bir yüzme havuzu kazandırıyoruz. Atatürk Caddesi projemiz de Arifiye'ye yakışır bir proje olacak. Önümüzdeki cuma günü altyapıdan kazmayı vurarak başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksız, Alemdar'a hizmetleri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar mesajında, 1 Mayıs'ın, yalnızca emeğin değil, aynı zamanda alın teriyle hayatını inşa eden emekçilerin geleceği birlikte kurma iradesi olduğunu belirterek, "Hangi alanda olursa olsun, emekçilerimizin alın teri ve emeğinin olduğu her yerde bereket, umut, başarı ve bu ülkenin yarınları vardır. Bizler de her daim emekçimizin yanında olmaya, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve TÜRK-İŞ İl Temsilciliği de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.