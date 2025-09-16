Haberler

Sakarya'da 3 Hükümlü Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı

Sakarya'da 3 Hükümlü Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde yapılan jandarma operasyonlarında, toplamda 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Operasyonlar sonucunda S.M.S., B.A.G. ve A.Y., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

SAKARYA'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde, jandarma operasyonlarında 55 yıl ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile 25 ayrı suçtan aranan 1 şüpheli yakalandı. S.M.S. (27), B.A.G. (36) ve A.Y. (35) tutuklandı.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, Karasu'da, 27 farklı suç kaydı bulunan S.M.S. yakalandı. S.M.S.'nin, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve toplam 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yine Karasu'da, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.G. de yakalanıp gözaltına alındı.

Sapanca'da yapılan kontrollerde de A.Y. isimli şüphelinin, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan sorgulamasında, 2019 yılından bu yana 25 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.M.S., B.A.G. ve A.Y., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda

Kardeşi açıkladı! İntihar iddiasının ardından korkutan tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.