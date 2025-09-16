Sakarya'da 3 Hükümlü Jandarma Operasyonlarıyla Yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde, jandarma operasyonlarında 55 yıl ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile 25 ayrı suçtan aranan 1 şüpheli yakalandı. S.M.S. (27), B.A.G. (36) ve A.Y. (35) tutuklandı.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, Karasu'da, 27 farklı suç kaydı bulunan S.M.S. yakalandı. S.M.S.'nin, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve toplam 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yine Karasu'da, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.G. de yakalanıp gözaltına alındı.

Sapanca'da yapılan kontrollerde de A.Y. isimli şüphelinin, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan sorgulamasında, 2019 yılından bu yana 25 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.M.S., B.A.G. ve A.Y., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.