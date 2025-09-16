Sakarya'da 3 Firari Hükümlü Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile aranan 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda, Karasu ilçesinde 27 farklı suç kaydı, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranma kaydı ve 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.S. (27) ile "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü B.A.G. (36) yakalandı.

Sapanca ilçesinde ise A.Y'nin (34) ibraz ettiği kimlik numarası ile bilgilerinin uyuşmadığının anlaşılması üzerine, şüphelinin Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) sisteminden yüz yüze sorgulaması yapıldı.

Sorgulama sonucunda 2019'dan bu yana 25 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlüler S.M.S. (27) ve B.A.G. (36) ile zanlı A.Y. (34) tutuklandı.