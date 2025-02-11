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Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Sakarya'da jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurdukları iki tırda toplam 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirdi. Sürücüler gözaltına alındı ve adli kontrol uygulandı.

Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M'nin (28) kullandığı tırları durdurdu.

Çekici ve dorselerde yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.C. ve O.M'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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