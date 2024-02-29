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Sakarya'da 29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler

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Sakarya'da evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istemeyen çiftler, nikah tarihi olarak 29 Şubat'ı fazla tercih etmedi. Evlilik yıl dönümlerini çoğu zaman özel tarihe denk getirmek isteyen çiftlerin, 29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihi tercih etmemesi sonucu kent genelindeki nikah salonları sakin bir gün geçirdi.

Sakarya'da evlilik yıl dönümlerini 4 yılda bir kutlamak istemeyen çiftler, nikah tarihi olarak 29 Şubat'ı fazla tercih etmedi.

Evlilik yıl dönümlerini çoğu zaman özel tarihe denk getirmek isteyen çiftlerin, 29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihi tercih etmemesi sonucu kent genelindeki nikah salonları sakin bir gün geçirdi.

Ferizli, Karapürçek, Taraklı, Geyve ve Hendek ilçelerinde bugün hiç nikah kıyılmazken, Akyazı'da 4, Kaynarca ve Serdivan'da üçer, Sapanca, Karasu ve Adapazarı'nda ikişer, Söğütlü, Arifiye, Erenler, Kocaali ve Pamukova'da birer çift dünyaevine girdi.

Adapazarı'nda 29 Şubat'ta evlenenler arasında yer alan Eyüp Can ve Hicran Yalçın, evlendirme dairesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çiftin sevincine, ailesi ve akrabaları da ortak oldu. Evlilik cüzdanını alan çift, daha sonra yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

Damat Eyüp Can Berke, AA muhabirine, 29 Şubat'ı bilerek seçmediklerini ama denk gelince kaçırmak istemediklerini belirterek, "Bizim için daha iyi oldu. Daha doğrusu 4 yılda bir yıl dönümü kutlamak benim açımdan daha iyi oldu. Bilmiyorum eşim aynısını düşünüyor mu ama mutluyuz." diye konuştu.

Hicran Yalçın da tarihe çok takılmadığını ama 4 senede bir daha özel kutlama olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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