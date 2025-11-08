Sakarya'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Sakarya'da, yasa dışı yollarla yurda giren 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Doğu illerinden kente düzensiz göçmen taşıyacağı tespit edilen S.Ç'nin (29) kullandığı araç, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca, S.Ç'ye 9 bin 267 lira idari para cezası verildi, kullandığı araca 15 gün süreyle trafikten men işlemi uygulandı.
İşlemleri tamamlanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.