Sakarya'da 238 araç trafikten men edildi, 31 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen denetimlerde 238 araç trafikten men edilirken 31 sürücünün ise ehliyetine el koyuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 Mayıs ayı içinde 7 bin 634 araç kontrol edildi. 238 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 31 sürücünün de ehliyetine el koyuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle de Mayıs ayı boyunca 191 maddi hasarlı, 156 yaralanmalı ve 2 ölümlü kaza olmak üzere toplam 349 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 247 kişi yaralandı. - SAKARYA