Sakarya'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde E.İ'ye ait 2 katlı evde çıkan yangın, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dışdedeler Mahallesi'nde E.İ'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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