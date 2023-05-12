Sakarya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da okul ve gasilhaneden bilgisayar ve elektronik eşya hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da okul ve gasilhaneden bilgisayar ve elektronik eşya hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde 6 okul ve 1 gasilhaneden bilgisayar ve elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yapılan araştırmada iki şüphelinin kimliği tespit edildi.

Çaldıkları malzemeleri sattıkları belirlenen şüpheliler R.D. ve H.K, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda televizyon, bilgisayar ve elektronik eşya okullara teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.