Sakarya'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile bin 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile bin 81 adet sentetik ecza yakalandı. Hususa ilişkin olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA