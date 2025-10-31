Sakarya'da 18 Afgan Göçmen Yakalandı, Kaçakçılık Zanlısı Tutuklandı
Sakarya'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü C.G. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G. (30) idaresindeki tırı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Pekşenler mevkisinde durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Zanlıya ayrıca 18 bin lira idari para cezası uygulanırken, tır 15 gün süreyle trafikten menedildi.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel