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Sakarya'da 157 Hükümlü Yakalandı

Sakarya'da 157 Hükümlü Yakalandı
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Sakarya'da gerçekleştirilen önleyici ve adli devriyeler sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 157 hükümlü yakalandı. Toplamda 1145 kişi gözaltına alınırken, birçok silah da ele geçirildi.

Sakarya'da geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra JASAT ve istihbarat ekiplerinin de katılımıyla 1-30 Nisan'da 10 bin 30 önleyici ve adli devriye icra edildi.

Yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 430 bin 81 kişinin sorgusu yapıldı.

Sorgulamalar ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 113'ü "dolandırıcılık", 51'i "hırsızlık", 50'si "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 3'ü "cinayet", 1'i "terör" suçlarından ve 927'si diğer suçlar olmak üzere toplam 1145 kişi yakalandı.

Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157'si cezaevine gönderildi.

Aramalarda ise 27 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği ve 2 makineli tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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