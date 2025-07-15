Sakarya'da 15 Temmuz'u anma programı düzenledi

Sakarya'da, FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Milli İrade Derneğince anma programı gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesinde derneğe ait spor kulübünde düzenlenen programa Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski Sakarya Büyükşehir Belediye başkanları Ekrem Yüce ve Zeki Toçoğlu, eski Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı video gösterimi yapıldı.

Kutlama mesajlarının ardından 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün Sakarya'da yaşayan tanıkları, kürsüde konuşma yaparak o geceyi anlattı.

Vali Doğan, bu milletin tarihinde çok büyük zaferlere imza atıp, çok büyük kahramanlıklar gösterdiğini ve büyük kazanımlar elde ettiğini anlatarak, "Elbette ki tarihimizde acılarımız ve hüzünlerimiz de olmuştur. Bunların içerisinde bizleri en fazla üzen, bizleri en çok yaralayan 15 Temmuz darbe girişimindeki yapılan harekettir. Bu millet, kendi evlatları tarafından arkadan hançerleniş, kendi Meclis'i kendi uçakları tarafından bombalanmıştır. Bu bizi gerçekten çok üzmüştür, burada alınması gereken çok büyük dersler vardır. Burada gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmamız gereken çok büyük tecrübeler vardır." ifadelerini kullandı.

Ali İnci de kurdukları derneğin bir tepki değil, bir bilinç, dava ve hafıza hareketi olduğunu kaydetti.

Darbecilerin sadece hükümeti değil, milleti de hedef aldıklarına değinen İnci, "Sadece bir idareye değil, bu milletin asırlardır taşıdığı imanına, ahlakına, irfanına, istikbaline kastettiler ancak milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülerek bu ihaneti durdurdu. Biz bugün burada sadece bir anma yapmıyoruz. Aynı zamanda, bu ihaneti asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.

Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap verdiklerini belirterek, "15 Temmuz sadece bir direnişin adı değildir. 15 Temmuz imanla, cesaretle ezanına, bayrağına ve vatanına sahip çıkan milletin direnişinin gecesidir." dedi.

Ertuğrul Kocacık 15 Temmuz'u anlamadan bugün Türkiye'nin geldiği noktanın anlaşılmayacağına değinerek, "Rabbim, o gece ortaya konan iradeyi, kararlılığı ve inancı bizlere unutturmasın. Bu geceyi anlamadan, ruhunu hissetmeden bugün geldiğimiz noktayı kavramak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Program, İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasının ardından yemek ve aşure ikramıyla sona erdi.