Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Sakarya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, mehteran marşlarıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, sela okundu, şehitler için dua edildi.

15 Temmuz konulu kısa film gösteriminin ardından sahneye davet edilen 15 Temmuz gazileri vatandaşları selamladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un kahramanlarını saygıyla, rahmetle yad ettiğini söyledi.

Aziz, şanlı ve şerefli milletin nice kahramanlıklar ortaya koyarak ülkeyi, aziz vatanı bugünlere getirdiğini ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda var olduğumuz günden beri nice kahramanlıklar, nice şanlı mücadeleler ortaya koymuş, nice badireler atlatmış asil bir milletin evlatlarıyız. Şimdi aziz şehitlerimizin gerek 15 Temmuz'da gerek Çanakkale'de gerek İstiklal Harbi'nde gerekse Malazgirt'te ve nice savaşlarda canını feda eden aziz şehitlerimize, bu aziz vatanı bizlere yurt bırakan, vatan olarak bırakan şehitlerimize ve gazilerimize karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Türkiye'de en büyük kahramanlığı gösteren illerden biri olan Sakaryalılara aziz hemşehrilerimize müteşekkiriz. İnşallah Sakaryalılar olarak evlatlarımızı iyi yetiştireceğiz. Çocuklarımızı Halit Molla ruhuyla, Serdar Gökbayrak ruhuyla yetiştireceğiz. Vatana, millete, insanlığa, insanlığa hayırlı birer fert haline getireceğiz. Hiç hesap yapmadan, hiçbir şey düşünmeden koşarak tanklara, toplara, tüfeklere karşı mücadele eden ve bu uğurda yaralanan gazilerimizden Allah razı olsun."

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de 15 Temmuz gecesi Sakarya'da yaşananları anlattı.

O gece Türkiye'nin her yerinden hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan vatandaşlara teşekkür eden İnci, "Askerin kıyafetini giymiş eşkıyalardı onlar. ve biz o gece onlara yakıştıramadığımız için asker kıyafetini onlardan çıkarttım. O kıyafeti ona yakıştıramıyorum ki. Ben yakıştırsaydım. O kıyafetin içinde biz onları nasıl kelepçe vuracaktık? Bunlar suçtu. Savcı onları sorguluyor. O elbiselerle nasıl sorgulanır onlar, mümkün mü? Hemen elbiselerini o gece çıkartmıştık. Ben askeri korudum. Benim askerimin giydiği kıyafeti bizim milletimiz seviyor ve biz de onu koruduk. Onları çıkardık, onlar eşkıya. Onlar gerekli olan cezayı da aldılar. " diye konuştu.

Sakarya Valiliğinin işgale uğradığı o gece kadınların da ön saflarda yer aldığını vurgulayan İnci, şöyle devam etti:

"Tarihte Fatma, Nene Hatun, Şerife Hatun dediğimiz o bacılarımız gibi bugün de bacılarımız var. Birlikte Valiliğin kapısına geldiğimiz zaman bana şunu söylediler. 'Başkanım sen dur, geri kal. Bize ateş etmezler. Biz kadınlar önden gidelim'. Yani bunu söyleyebilen bacılarımız Kara Fatma'dır, Nene Hatunlar'dır. 'Hayır' dedim. Ama bunu teklif ettiler. Benim milletimin o gece Ali İnci gibi büyük anıları var. Kitap yazılacak anıları var. Bu darbe unutturulacak darbe değil, destan olarak kalacak, yazılacak olan bir darbedir. O gece müftülerimiz, hocalarımız bir taraftan salaları okudu, bir taraftan bütün insanlarımız meydana çıktı. Yani toplum birlikte bir bütün olarak siyasi partileriyle, belediye başkanlarıyla bunu gerçekleştirdi. Bunu unutturmamamız lazım. Unutmayacağız, unutturmayacağız İnşallah."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise ülkenin tarih boyunca türlü badireler atlattığını, bu dönemde de hem içerde hem dışarda büyük mücadeleler verdiğini anlattı.

Bunun en yakın örneğinin 15 Temmuz gecesi olduğunu dile getiren Yüce, "Milletimiz yenilmez olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi şanlı bir direnişle dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. O gece ülkemizin içine sızan hainlerin bizlere doğrulttuğu ne tank ne top ne tüfek ne uçak hiçbir şey bizi durduramadı. Üstelik bu başarı top tüfeğe karşı sadece kefenlerini giyerek yürüyen milletimizdir, sizlerdiniz. Bunun en büyük sebebi imanımızdan gelen vatan sevgisidir." dedi.

Programa, askeri erkan, emniyet mensupları, kaymakamlar, belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.