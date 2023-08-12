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Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 yaşında kız çocuğu, yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun cinsel tacizine uğradı. Mide bulandıran olayda, 14 yaşındaki iki çocuk cinsel taciz iddiası ile tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 yaşında kız çocuğu, yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun cinsel tacizine uğradı. Mide bulandıran olayda, 14 yaşındaki iki çocuk cinsel taciz iddiası ile tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Geyve ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğu ağaçlık alanda yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun cinsel tacizine uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine küçük kız psikolog eşliğinde ifadesi alındı. harekete geçen polis ekipleri küçük yaştaki şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen 14 yaşındaki iki çocuk cinsel taciz iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 yaşındaki ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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