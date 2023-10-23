Sakarya'da 13 Kilogram Sentetik Uyuşturucu ve 1081 Hap Ele Geçirildi
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Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 13 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1081 sentetik hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da yaklaşık 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1081 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 2 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile 1081 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel