Sakarya'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

SAKARYA'da polis tarafından durdurulan minibüste 13 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü S.K. (27) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste 12'si Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.K. tutuklandı. Minibüs sürücüsüne ayrıca 22 bin 790 TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi.