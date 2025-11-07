Haberler

Sakarya'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı, Minibüs Sürücüsü Tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da durdurulan bir minibüste 13 kaçak göçmen yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere işlemlere tabi tutuldu. Sürücü S.K. tutuklanırken, 22 bin 790 TL para cezası ve 15 gün süreyle araç trafikten men edildi.

SAKARYA'da polis tarafından durdurulan minibüste 13 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü S.K. (27) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste 12'si Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.K. tutuklandı. Minibüs sürücüsüne ayrıca 22 bin 790 TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 15 gün süreyle trafikten menedildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
