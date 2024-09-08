Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da '12 Eylül ve Darbeler' Konferansı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı gerçekleştirildi.

Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğince Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dernek Genel Başkanı Ali İnci, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük darbeler geçirdiğini, 1980 darbesinin sadece sağ kesimin üzerinde etkili olmadığını, o dönemde Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel'in de hapsedildiğini anlattı.

"Darbe olduğu zaman imam hatip lisesi öğrencisiydim, beni alsalar 10 yıl içeri tıkarlardı, kaçıp bu dağlara geldim, 6 ay buralarda yaşadım." diyen İnci, arkadaşlarının 1980 darbesinde 8-10 yıl hapis yattığını, kendi evinin ise her sabah erken vakitte basıldığını kaydetti.

İnci, o dönem Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin İran'da devrim yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Amerika elinden İran'ı kaybettiği ve bir daha böyle bir olayla karşı karşıya kalmamak için hızlı şekilde Türkiye'yi hazırladı. Mazot, yağ ve tuz kuyrukları yaptı. Bir taraftan kardeşin kardeşi öldürdüğü, kan aktığı, her gece bir yerde patlamaların olduğu dönemi ciddi şekilde Türkiye yaşıyordu. Artık Türk milleti şunu diyecek duruma geldi; 'Kim gelecekse gelsin ama şu kavga, kardeş kavgası bitsin.' Darbe yapıldı, Kenan Evren ilan etti, bir sessizlik oldu. 1 akşamda mermi, kavga, her şey bitti. Dışarıdan içerdekileri idare edenler vardı. Amerika, 'Bizim çocuklar başarılı oldu.' dedi."

"Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine de değinen İnci, "Birileri genç askerleri kandırarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından kılıçları kaldırarak farklı şekilde Türkiye'ye yön vermeye çalıştı ama Cumhurbaşkanımız 'Kime kılıç kaldırıyorsunuz, bunun hesabını verirsiniz.' dedi ve hesabını verecekler." ifadesini kullandı.

İnci, dernek olarak birçok önemli program yaptıklarını, çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, dernek üyeleri, davetliler ile bölgede kamp yapan vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

sakarya Güncel Eylül

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title