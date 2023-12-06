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Sakarya'da 114 zanlı cezaevine konuldu

6 Aralık 2023 10:25 Son Güncelleme: 10:27 Abone Ol

Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere toplamda 517 şüpheli yakalandı. Ayrıca son 3 ayda yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısı 1345'e yükseldi.