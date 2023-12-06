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Sakarya'da 114 zanlı cezaevine konuldu

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Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere toplamda 517 şüpheli yakalandı. Ayrıca son 3 ayda yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısı 1345'e yükseldi.

Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasımda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, farklı suçlardan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere 517 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 114'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son 3 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısının 1345'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç Politika Güncel Haberler

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