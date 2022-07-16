Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi'nde ormanda kenevir ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyonla ormana ekilen 10 bin 476 kök Hint keneviri ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramalarda kenevirlerin arasına saklanan A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kenevirler imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.