Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi'nde ormanda kenevir ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyonla ormana ekilen 10 bin 476 kök Hint keneviri ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramalarda kenevirlerin arasına saklanan A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kenevirler imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

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