Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki eğlence mekanı önünde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında 17 Aralık'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili aranan U.K'nin Serdivan ilçesinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda, zanlıyı evinde sakladığı öne sürülen M.H. (39) ile B.D. (36) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.D, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karışan U.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan şüpheli tutuklandı

Diğer yandan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan N.C'nin ise tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Toykar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastanedeki yaralılar için de gözaltı kararı verilmişti.

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifade işleminin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adapazarı Belediyesi zabıta ekipleri, olayın yaşandığı eğlence mekanının yanı sıra ve kavgaya karışan diğer grubun sahibi olduğu eğlence mekanını da mühürlemişti.