Sakarya'da 1 Kilo 20 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 20 gram kokain ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Sakarya'da 1 kilo 20 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, B.G'nin (28) üst ve ikamet aramasında 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Avustralya'da 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı

Dünyanın bir yanı bu halde! 80'lerden beri böylesi görülmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Jakobs kararı

Galatasaray sözleşmesini uzattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.