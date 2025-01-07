Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uğurlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy veren Uğurlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" isimli fotoğrafını seçti.

Uğurlu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Uğurlu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kategorilerde çok güzel karelerin yer aldığını dile getiren Uğurlu, dünyada olumsuz haberlerin daha yoğun olduğu bir yıl geçirildiğine değinerek, "Bu senenin fotoğrafları içerisinde de yoğunlukta dünyanın dört bir coğrafyasında ve ülkemizde meydana gelen önemli olaylarla ilgili fotoğraflar arasından seçimlerimizi yaptık. Kategorilerde birinci olan fotoğraflar 2024'ün özetini de vermiş olacak. Bu güzel çalışmasından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.