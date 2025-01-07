Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Uğurlu, önemli olayları yansıtan fotoğraflara dikkat çekerek, Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uğurlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy veren Uğurlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" isimli fotoğrafını seçti.

Uğurlu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

Uğurlu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kategorilerde çok güzel karelerin yer aldığını dile getiren Uğurlu, dünyada olumsuz haberlerin daha yoğun olduğu bir yıl geçirildiğine değinerek, "Bu senenin fotoğrafları içerisinde de yoğunlukta dünyanın dört bir coğrafyasında ve ülkemizde meydana gelen önemli olaylarla ilgili fotoğraflar arasından seçimlerimizi yaptık. Kategorilerde birinci olan fotoğraflar 2024'ün özetini de vermiş olacak. Bu güzel çalışmasından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
img

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
img

Sözleri tepki çekmişti! Kürsüden muhalefete çağrıda bulundu
img

Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.