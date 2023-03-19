Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Antakya'da kuracağı konteyner kentte çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, depremzedeler için Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulmaya devam eden "Kardeşlik Kenti"ndeki konteynerlerin atık ve içme suyu bağlantıları yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, depremzedeler için Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulmaya devam eden "Kardeşlik Kenti"ndeki konteynerlerin atık ve içme suyu bağlantıları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antakya'daki konteyner kentin ilk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, konteynerlerin bölgeye gelmesiyle bağlantı çalışmalarına hız kazandırdığı belirtildi.

Bölgedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1999 yılında yaşadığımız depremden dolayı 'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için adeta seferberlik ilan ettik. Çalışmalarımız kapsamında Adıyaman ve Hatay'da kurulumu devam eden konteyner kentlerin bütün altyapı çalışmalarını sorunsuz ve hızlı şekilde tamamladık. Sakarya'dan sevk edilen konteynerlerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte bağlantı çalışmalarına hız kazandırdık."