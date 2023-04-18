Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Sakarya'nın da içerisinde bulunduğu 6 il için kuvvetli yağış ihtimaline karşı uyarı yapıldığı anımsatıldı.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarılan açıklamada, "Metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezi'miz üzerinden iletişime geçebilirler." ifadeleri kullanıldı.