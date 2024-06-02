Üye Girişi
Haberler

SASKİ, su kayıplarını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarını engellemek ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi'nde başlatılan hat yenileme projesi tamamlandı. Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğin alternatif güzergahlardan sağlanacağı bildirildi. Kaynarca'daki yollarda yaya güvenliği artırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarını engellemek ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi'nde kısa süre önce başlatılan hat yenileme projesi tamamlandı.

Proje kapsamında bölgenin eskiyen ve kayıplara neden olan 3 bin 300 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Kayıp ve kaçak oranını şehir genelinde minimum seviyeye indirmeyi hedefleyen SASKİ, eski hatlara müdahale ederek kısa sürede yeniliyor.

Özellikle nüfus oranı mevsimsel olarak değişen mahallelerde yaşanan su sorunları, yeni ve yenilenen hatlar sayesinde ortadan kaldırılıyor. Abone bağlantıları devam eden hat, kısa sürede bölgeye sorunsuz hizmet sağlayacak.

Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, asfalt çalışmaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

Serdivan ilçesindeki Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğin alternatif güzergahlardan sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı çalışmaları tamamlanan ve üst yapı çalışmalarına hızla başlanan Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'nde (ilçe belediye binası ve hastane kampüsü arası) yol bakım ekiplerimiz tarafından yarın sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Bu saatler aralığında belirtilen cadde trafiğe kapanacaktır. Sürücülerden bu saatlerde alternatif güzergahları kullanmalarını rica ederiz."

Kaynarca'daki yollarda yaya güvenliği artırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde yaya güvenliğinin sağlanması için yollarda çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında yayaların güvenliğini artıran ve ulaşım ağlarına estetik katan çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaynarca bölgesinde yoğun mesai harcayan ekipler, okul çevreleri ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde hız kesici kasis ve yaya geçitlerinin imalatlarına devam ediyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaya güvenliğini sağlamak, geçişleri daha sağlıklı hale getirmek ve araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak adına gayretle çalışıyoruz. Sürücülerden yaya güvenliği hususunda duyarlılık bekliyoruz. Trafikte yaya önceliğini ve güvenli geçişleri oluşturmak adına 'Önce Yaya' sloganını her cadde ve sokakta vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca Ulaşım Çevre Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Bakmadan Geçme

Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
title