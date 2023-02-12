Sakarya Büyükşehir Belediyesinden depremden etkilenen Adıyaman'a su tankeri desteği
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a su tankeri ulaştırdı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a su tankeri ulaştırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, depremden etkilenen 10 ilde vatandaşların yanında olmaya devam edildiği belirtildi.
Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını yürüten Büyükşehirin, bölgede yaşanan su sorununa çözüm olmak için SASKİ bünyesinde bulunan su tankerini Adıyaman'a ulaştırdığı kaydedildi.
Altyapı hatları zarar gördüğü için kesintilerin yaşandığı bölgelerde, su sorununun geçici süreliğine çözüme kavuşturulduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel