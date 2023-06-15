Sakarya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği Sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite adaylarının ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacağını açıkladı. Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın gencin ter dökeceği sınavlar için Sakarya'da giriş belgelerini gösteren üniversite adayları ile refakatçilerinin ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabileceği ifade edilerek, SAKUS uygulaması üzerinden ya da www.sakarya.bel.tr adresinden belediye otobüslerinin hareket saatlerine ulaşılabileceği belirtildi.