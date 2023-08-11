Sakarya Büyükşehir Belediyesi Paraşüt Tepe'yi güvenli hale getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol güvenliğini artırdığı güzergahlar arasına Paraşüt Tepe'yi de (Kırantepe) ekledi. YOLBAK ekipleri, geçtiğimiz aylarda sil baştan yenilenen yol şimdi ise yapılan çelik bariyer-oto korkuluklarıyla daha güvenli hale geldi. Çevresinde derin uçurumlar olan yola ayrıca gece görüşü için reflektörler yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı (YOLBAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin yollarını yürüttüğü uygulamalarla daha güvenli hale getiriyor. Özellikle uçurumların olduğu kırsal bölgelerde çelik bariyer montajı yapan ekipler, güvenliğini artırdıkları yollar arasında Paraşüt Tepe'yi de (Kırantepe) ekledi. Kırantepe'de 352 metrelik çelik oto korkuluk (bariyer) ile yüksek, uçurum, keskin viraj ve tehlike içeren yoldaki kazalar önlenecek. Bu sayede bölgeye gece-gündüz rahatça ulaşım sağlanabilecek. Asfaltı da sil baştan yenilenen yola ayrıca gece görüş imkanını artıran reflektörler yerleştirildi. Her yıl festivallerin ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Paraşüt Tepe Yolu'ndaki yol çizgileri de hummalı bir çalışmayla tamamlanmıştı.

Çelik oto korkuluklarla 16 ilçe ve merkezde tehlikeli virajlar ve uçurum kenarlarında yol güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Daha rahat, daha konforlu ve daha kontrollü ulaşım sağlanması hedefiyle yapılan çalışmalar aynı zamanda sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlıyor. Özellikle yaya ve hayvan geçişlerini engelleyen bu sistem, birçok durumda muhtemel faciaların önüne geçiyor.

YOLBAK'tan yapılan açıklamada, "Akan şehir trafiğinde vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüren tüm faktörleri ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Tehlikeyi bazı noktalarda beton bariyerlerle, bazı noktalarda ikaz ışıklarıyla ve bazı durumlarda ise yol çizgi-uyarı sistemleriyle önlüyoruz. Şehrimizin en güvenli ve konforlu ulaşım ağına sahip olması için en son geliştirilen yöntemleri uyguluyor, teknolojiyi en işlevsel şekilde kullanıyoruz. Gündüz-gece çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA