Sakarya'dan, Düzce'ye vidanjör desteği - Haberler

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Sakarya'dan, Düzce'ye vidanjör desteği

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sakarya'dan, Düzce'ye vidanjör desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışın ardından baskınların yaşandığı Düzce iline vidanjör desteği sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışın ardından baskınların yaşandığı Düzce iline vidanjör desteği sağladı. Meydana gelen olumsuzlukların vatandaşların hayatını minimum düzeyde etkilemesi için gönderilen araç ve personel, bölgede çalışan ekiplere destek sağlamak için çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından oluşan baskınları ortadan kaldırmak için Düzce'ye vidanjör desteği sağladı. Şehirde yaşanan su baskını ve sel gibi olumsuzlukların bir an önce ortadan kaldırılması ve vatandaşların hayatının en az şekilde etkilenmesi için desteğe giden araç ve personeller çalışmalarına başladı. Özverili çalışmalarını Düzce'de sürdüren SASKİ ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Komşu şehrimiz Düzce'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli araç ve personellerimizi anında görevlendirdik. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor. Yoğun yağışın ardından oluşan baskınları kısa sürede ortaklaşa bir şekilde ortadan kaldıracağız. Kıymetli Düzcelilere geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

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