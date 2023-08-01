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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince aşure dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir tarafından muharrem ayı dolayısıyla Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde düzenlenen programda dua edildi.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi AKM Güncel Haberler

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