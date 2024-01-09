Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) görevli memurların şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan sözleşmenin imzalanması için tören düzenlendi.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile BEM-BİR-SEN Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını yüzde 100'e çıkaran sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Yüce, "Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refah içinde yaşayabilmesi, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilmesi yönünde yapılacak çalışmaları var gücümüzle destekliyoruz. İmzaladığımız sözleşmeyle bünyemizde görev yapmakta olan 809 çalışanımız sosyal denge tazminatı almaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Yüce, memurların yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını 5 puan daha artırarak yüzde 100'e çıkardıklarını belirterek, sendika temsilcilerine gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.