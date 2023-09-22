Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Aile Buluşmaları Düzenliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere ve ailelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan engelsiz aile buluşmaları devam ediyor. SGM çatısı altında özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik pek çok çalışmayı hayata geçiren, atölye çalışmalarıyla sosyal yaşama katılımlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, engelsiz aile buluşmalarıyla da yapılan çalışmaları tek tek ailelerle paylaşıyor. Bu çerçevede son buluşma Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Erenler Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin velileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda veliler ile tanışıp engelli bireylerin sorun ve ihtiyaçları ele alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalar tanıtıldı. Aile buluşmaları çerçevesinde engelli bireylerin aileleriyle, sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirildi. Sosyologlar ve sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi. - SAKARYA