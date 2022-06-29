Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bartın'daki selde görev alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bartın'daki selde görev alıyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bartın'daki selde görev alıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlardan etkilenen Bartın'daki sel bölgesinde çalışmalara katılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağışlardan etkilenen Bartın'daki sel bölgesinde çalışmalara katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kente gönderilen SASKİ'ye ait vidanjörler ve ekipler, vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu yerleşim yerlerinde çalışan ekipler, vidanjörlerle ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale ediyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce Bartın Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title