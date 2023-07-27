Sakarya Büyükşehir Belediyesi Caddeleri Akıllı Sistemlerle Donatıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları tamamlanan caddeleri akıllı sistemlerle donatıyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafiğin güvenli akışını sağlamak için teknolojik imkanlar kullanılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları tamamlanan caddeleri akıllı sistemlerle donatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için hizmete alınan alternatif güzergahlarda trafikte bekleme sürelerini azaltmak, trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak için teknolojik imkanların değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle üstyapısı yenilenen caddelerde kavşaklara akıllı sistemler yeniden kazandırıldığı aktarılan açıklamada, "Trafik şubesi saha ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Araçların yeşil ışıkta bekleme sürelerini düzenleyen araç algılama sensörleri ile şehir içi trafik yoğunluğunu düzenliyor, araç sürücülerinin yolculuklarını iyileştiriyoruz. Şehir içi trafikte araç yoğunluğuna göre hareket eden akıllı sistemleri daha geliştireceğiz." ifadesine yer verildi.

Karting sporcusu Doruk Sırnaç, Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağını da lider tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karting sporcusu Doruk Sırnaç, TOSFED Karting Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayak yarışmasında Micro kategoride 3. ayağı da kazanarak bu sezon 3'te 3 yapma başarısı gösterdi.

Sezonun ilk iki ayağının 3 yarışmasını da kazanarak önemli bir başarıya imza atan Sırnaç, 6 yarışı da kazanarak ilke imza attı.

TOSFED Körfez pistinde gerçekleştirilen 3. ayak yarışlarını da kazanarak önemli bir başarı serisi elde eden Sırnaç, TOSFED Micro Destek Kupası 2023 Sezonu Şampiyonluğu unvanı için de önemli bir avantaj yakalamış oldu.

SUBÜ'de mezuniyet töreni düzenlenecek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) mezuniyet töreni 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Serdivan Esentepe Kampüsü'nde SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda yapılacak 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet törenine üniversitenin tüm ön lisans ve lisans mezunları ile aileleri ve yakınları katılabilecek.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak törende, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Üniversite birincisinin mezuniyet yaş kütüğüne adını çakmasının ardından mezuniyet yemini ve kep atma seremonisi gerçekleştirilecek, canlı DJ performansı sunulacak.

Akyazı'da motosiklet denetimi yapıldı

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullananlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park ihlalinde bulunan sürücülere yönelik denetim yapan ekipler, Akyazı çarşı içi başta olmak üzere trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park etmiş sürücülere cezai işlem uyguladı.