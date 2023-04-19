Sakarya Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, farklı birimlerde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.

Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, filoya dahil edilen 1 greyder, 2 körüklü yolcu otobüsü, 2 sporcu otobüsü, 2 damperli kamyonet ve 1 asfalt yama robotu tanıtıldı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, yeni otobüslerin 178 metre uzunluğa ve 150 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Toplu taşıma filosunu, kısa süre önce 18 yeni araçla güçlendirdiklerini vurgulayan Yüce, "Bugün bünyemize dahil ettiğimiz 2 körüklü otobüs ile bu sayıyı 112'ye çıkartıyoruz. BMC yeni nesil otobüslerimiz, hem çevreciliği ile hem engelli dostu anlayışıyla, konforuyla, ergonomik bakış açısıyla ulaşımda çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz inşallah." dedi.

Otobüslerin yanı sıra 1 greyder, 2 damperli kamyonet ve 1 asfalt yama robotunu da araç filosuna kazandırdıklarını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya'mız için gerek ulaşım gerek altyapı, üstyapı çalışmalarımıza devam ederken sporcularımızı da unutmuyor, onlar için de 2 sporcu otobüsünü filomuza kazandırıyoruz. Şehrimizin yol yapım ve onarımında hız kazanacağımız, ulaşımı konforlu hale getirerek güçlü bir toplu taşıma ağına sahip olacağımız yeni araçlar Sakarya'mıza hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Sakarya Büyükşehir Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bugüne hayatın her alanında hemşerilerimize, şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan projelerin yanında hemşerilerimizin günlük hayatını doğrudan kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Üstyapıdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültür sanata, bilişimden itfaiyeye, sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla, Sakarya'mızın değerini daha da artırdık."

Yüce, konuşmasının ardından otobüsün ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti milletvekili adayı Akif Adnan Dizer, belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, oda başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.