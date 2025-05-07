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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ağaç Sağlığını Teknolojiyle Kontrol Edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ağaç Sağlığını Teknolojiyle Kontrol Edecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ağaçların sağlığını korumak için 'Elektrik Sensörlü Ağaç Tomografi Cihazı' kazandırdı. Bu cihazla ağaçların iç yapısı analiz edilerek, rehabilite edilebilecek ağaçlar koruma altına alınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, envanterine "Elektrik Sensörlü Ağaç Tomografi Cihazı" kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde doğa, ağaçların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda envanterine ağaç tomografi cihazı kazandıran belediye, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında, parklarında ve yeşil alanlarında bulunan ağaçların sağlıklı olup olmadığını bu cihazla detaylı şekilde kontrol edecek.

Cihazla öncelikli olarak şehrin sembolü olan merkezdeki ıhlamur, çınar, dişbudak ve atkestanesi ağaçlarıyla ilgili tespitler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, güvenli, sağlıklı ve yeşil Sakarya için çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanları korumak ve geliştirmek için teknolojik altyapıyı güçlendirdiklerini bildiren Burucu, "Son olarak bünyemize kattığımız ağaç tomografi cihazıyla, yaşlı ağaçlarımızın iç yapısını analiz ediyor, çürüme ve hasar tespitlerini bilimsel verilerle yapıyoruz. Rehabilite edilebilecek ağaçları koruyor, risk oluşturanları ise güvenli şekilde değerlendiriyoruz. Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Sakarya için çalışıyoruz çünkü bu şehir hepimizin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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