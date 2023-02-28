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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a konteyner kent kuruyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a konteyner kent kuruyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a konteyner kent inşa ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a konteyner kent inşa ediyor.

"Asrın felaketi"nden etkilenen Adıyaman'da afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Altınşehir Mahallesi'nde 35 bin metrekarelik alana, banyo ve tuvaleti bulunan konteynerleri yerleştirmeye başladı.

Alanda çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer alacağı toplam 350 konteyner kurulacak.

"Vatandaşlarımızın acılarını hafifletmeye çalışıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Kenan Şahin, AA muhabirine, kentte çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, konteyner kent için altyapının tamamlandığını söyledi.

"Alanda kuracağımız 350 konteynerden 25'i sosyal, geri kalanı depremzedelerin yaşam alanı olacak." diyen Şahin, kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşların burada yaşamlarını sürdüreceklerini belirtti.

Şahin, depremlerden etkilenen illerde yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini ifade ederek, vatandaşların acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Devletimiz burada. Daha önce yaşadıkları hayatı sunmamız elbette mümkün değil. Bu acıları yaşamış bir il olarak insanlarımızın dertlerine çare, acılarına merhem olmak istiyoruz. Depremzedelerimizi inşallah memnun ederiz." ifadelerini kullanan Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de yürütülen çalışmalar konusunda hassas davrandığına işaret etti.

Şahin, depremzedeler için tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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